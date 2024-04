Al via i corsi per chi assiste persone colpite da demenza, Alzheimer, ictus e Parkinson

Alzheimer Ravenna, Alice Ravenna - Lotta all'Ictus Cerebrale Ravenna e Ravenna Parkinson hanno unito le forze anche quest’anno per garantire la realizzazione del corso di pratica assistenziale 2024, organizzato insieme a “La Cura in Rete” (che riunisce le tre associazioni del territorio) e al Comune, dall’Ausl della Romagna - Distretto di Ravenna. L’obiettivo è offrire supporto a caregiver, familiari, volontari e assistenti familiari di persone affette da demenza-decadimento cognitivo, malattia cerebrovascolare e esiti di ictus - malattia cerebrovascolare, e malattia di Parkinson. Partiti a marzo, i corsi proseguiranno fino a novembre e sono parte integrante delle iniziative promosse dal polo della disabilità “La Cura in Rete”, esempio tangibile di solidarietà nella nostra comunità creato dalle tre associazioni, in collaborazione con i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

I corsi si svolgono dalle 9 alle 11 presso la Sala “Vanna Vanni” al Cmp (via Fiume Montone Abbandonato, 134 - 1° piano, sala esterna adiacente al bar) e offrono un'opportunità unica per sviluppare le competenze necessarie a gestire al meglio la cura e l'assistenza dei propri cari, garantendo loro il miglior livello possibile di supporto. L'accesso è a numero chiuso, previa prenotazione, ma le iscrizioni rimangono sempre aperte.

Ecco le date degli appuntamenti e gli argomenti trattati:

Sabato 13 aprile, “Alimentazione: modificazioni, problematiche, consigli, dieta e disfagia (strategie e suggerimenti)”, con interventi di un dietista e un logopedista dell’Ausl Romagna.

Sabato 18 maggio, “Metodi e tecniche per favorire i passaggi posturali e mantenere la mobilità, ausili a supporto della mobilità e funzionalità”, con interventi di un fisiatra e un fisioterapista dell’U.O. Medicina Riabilitativa Ausl Romagna.

Sabato 12 ottobre, “Cambiamenti delle funzioni cognitive e aspetti psico-comportamentali: manifestazioni, cause, difficoltà e risorse. Consigli pratici”, con un case manager infermieristico e una psicologa Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Ravenna.

Sabato 9 novembre, “La rete dei Servizi e delle strutture Socio-Assistenziali Sanitarie del Territorio e interventi di supporto al caregiver: legge Regionale”, con intervento di un assistente sociale del Comune di Ravenna.

Sabato 23 novembre “Problemi giuridici: amministratore di sostegno, tutela, responsabilità”, con intervento di un avvocato del Foro di Ravenna.