Si è spento Alessandro, benzinaio dal cuore d'oro: "Ora darai le caramelle in paradiso"

Rossetta e Alfonsine tutta sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Alessandro Frollo, storico gestore del distributore di metano della piccola frazione alfonsinese. L'uomo era apprezzato da tutti per la sua gentilezza nei modi e la sua disponibilità con i clienti, ai quali non mancava mai di offrire un caffè, una caramella e una chiaccherata in attesa del rifornimento. Alessandro, 'famoso' perchè anche d'inverno faceva benzina al freddo in pantaloni corti, lascia la moglie e i figli.

Sulla pagina Facebook 'Sei di Alfonsine se' sono centinaia i messaggi di chi ha deciso di salutare Alessandro con un ricordo personale. "E' sempre stato un piacere vederlo nel suo ruolo lavorativo, con passione, serietà e gentilezza e sempre sorridente". "Un amico, un confidente, un essere speciale per tutti. Per qualsiasi cosa aveva la parola buona". "Persona con un cuore grande, sempre allegro e disponibile verso tutti, molto gentile ed educato". "Ora darai le caramelle in paradiso". "Era una meraviglia andare a fare metano da lui! Era sempre sorridente, il caffè e il cioccolatino erano di prassi... Era sempre presente, aveva sempre una coccola per tutti". "Non ci sarà più il ragazzo con i pantaloncini corti anche con il freddo che appena scendevi dalla macchina ti offriva il caffè o caramelle e mai si dimenticava di salutarti quando andavi via...". "Quando passavo da Rossetta facevo sempre metano dai lui e la caramella non mancava mai assieme al “Ciao bella". Tutte le volte che capitavo a fare metano avevi sempre la caramella pronta e un complimento". "Mi ricordo una sera che arrivai tardi, ma mi facesti comunque il pieno e parlammo per quasi un'ora. Sempre gentile e disponibile, con tanta voglia di vivere da fare perfino invidia. Rossetta non sarà più la stessa, mancherà la tua energia, la tua allegria e la tua disponibilità".