Alluvione, la Coldiretti dona 60mila euro per recuperare e valorizzare il Valtorto

Una generosa donazione per dare nuova vita al centro giovani di Fornace Zarattini. Martedì la Giunta di Ravenna ha accettato la donazione di 60mila euro da parte della Federazione provinciale Coldiretti di Ravenna finalizzato al progetto di recupero e valorizzazione del Centro giovani Valtorto. Nella delibera di Giunta si legge che l'intervento "è in corso di predisposizione". Si tratta dunque di un bel gesto in favore di uno dei principali luoghi di aggregazione della frazione ravennate che fu duramente colpita durante l'alluvione di maggio. Restano ora da capire i tempi e le azioni che saranno messe in campo per la valorizzazione del centro. Il Valtorto era già stato rinnovato tramite una ristrutturazione finanziata dal Comune nel corso del 2021.