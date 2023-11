Alluvione in Toscana, 5 mezzi in soccorso da Conselice: "Ora tocca a noi fare la nostra parte"

Sono cinque i mezzi in partenza da Conselice domenica e diretti alle zone alluvionate della Toscana. Dieci i volontari al seguito, tra autisti e accompagnatori, che consegneranno agli amici del Comune di Quarrata e al comitato della Croce Rossa di Piana Pistoiese i beni raccolti in questi giorni nell'ambito di una campagna di solidarietà denominata "Conselice & friends loves Toscana", promossa dall'Amministrazione comunale, dalle associazioni del territorio, dalla rete delle attività commerciali e da tanti cittadini. Saranno consegnate idropulitrici e altri beni durevoli.

Quello di domenica sarà il primo dei viaggi che collegheranno Conselice e Quarrata, accomunati dal destino comune dell'alluvione. I cinque mezzi in partenza sono stati messi a disposizione gratuitamente dal tessuto sociale ed economico territoriale: Pentatech, azienda agricola Valmori, Safer, centro sociale "Maurelio Salami" e Parrocchia di Conselice.

"Nel maggio 2023 la Toscana è stata in prima linea negli aiuti ai nostri territori, e ora tocca noi fare la nostra parte - ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Questa iniziativa, coordinata dal Comune di Conselice, è nata da una riunione pubblica del 6 novembre, dove una sessantina di persone in rappresentanza di cittadini e associazioni hanno convenuto di organizzare e consegnare gli aiuti. Sono già diverse le associazioni che hanno aderito con iniziative specifiche: Vivi Conselice con i salvadanai nelle attività, la Pro loco e Il Gabbiano con gli incassi della festa di San Martino, e altre si stanno aggiungendo".

Chi vuole contribuire può farlo donando stivali, tira acqua, materiale di pulizia, generi di prima necessità e comunque tutto il materiale che si è dimostrato utile anche su Conselice. Tutto il materiale che la cittadinanza vuole donare deve essere portato nei due punti di raccolta allestiti: in via Verdi, 4 e in via Selice, 91. Le donazioni partiranno con le prossime spedizioni.