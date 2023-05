Faenza si divide in zone per ripulire e sgomberare la città: ecco il piano operativo

A Faenza si lavora per far ripartire l'intera città con un piano operativo di sgombero diviso per zone. Messo a punto sul modello di altre emergenze simili insieme alla Protezione Civile Nazionale, ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze in campo, il piano operativo prevede rimozione auto, rimozione rifiuti, lavaggio fognature, rimozione del fango dalle strade, pulizia abitazioni e cantine da acqua e fango.

"Con l'arrivo di nuovi mezzi, in vista di questo rinforzo, si è rivelato necessario riorganizzare il lavoro. L'obiettivo è procedere rapidamente, in modo efficace, nei lavori di pulizia e sgombero della città - spiega il sindaco Massimo Isola - Abbiamo l'assoluta necessità di mettere in sicurezza e rendere agibili, progressivamente, vaste zone di Faenza. È impossibile raggiungere tutti e operare in ogni area contemporaneamente. L'area colpita dall'alluvione coinvolge circa 6mila famiglie e 3mila aziende, per un totale di 12mila cittadini. Stimiamo oltre 30mila tonnellate di rifiuti da smaltire. Vi do questi numeri per farvi capire che serve pazienza".

"Abbiamo suddiviso l'area colpita in 16 zone che verranno pulite in maniera progressiva, una dopo l'altra. Arriveremo a casa di tutti - continua il primo cittadino - Le prime due aree su cui lavoreremo contemporaneamente sono le due indicate sulla mappa: la A e la B, rispettivamente l'area di via Cimatti (la zona già colpita dalla prima alluvione) e quella del Borgotto. In queste zone, tutte le auto e i rifiuti saranno rimossi dalle strade a partire dalle 20.00. I lavori andranno avanti, ininterrottamente, giorno e notte. Le aree su cui si effettua l'intervento saranno interdette al traffico, anche pedonale, ad eccezione dei residenti. La chiusura di queste zone rosse permetterà ai mezzi di lavorare in modo efficace, efficiente e rapido, garantendo la sicurezza dei cittadini. Dopo aver terminato i lavori nelle zone A e B indicate, tutti i mezzi si sposteranno nella direzione indicata dalle frecce sulla mappa. Siamo in attesa dell'arrivo di nuove colonne, forze e mezzi, che ci consentiranno di aggredire le criticità che riguardano la zona C - Orto Bertoni".

Contemporaneamente, altre squadre dedicate si occuperanno delle zone colpite nel forese. "Per funzionare, il piano ha bisogno della collaborazione di tutti i cittadini e il rispetto delle indicazioni sul campo da parte delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile - conclude Isola - Tutti i volontari, i nostri angeli del fango, potranno concentrarsi e dedicare tutte le proprie energie alle aree libere dagli interventi dei mezzi pesanti. Sappiamo di poter contare sulla vostra comprensione e collaborazione. Un grande grazie a tutti per l'aiuto che ci state dando".