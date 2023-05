Al lavoro dall'alba con scope e stracci per ripulire: riapre la farmacia a Fornace Zarattini

In occasione della tragica alluvione che ha travolto le nostre zone, anche le farmacie hanno sofferto per l'impossibilità di offrire un adeguato servizio alla popolazione. Alcune hanno subito allagamenti, altre non hanno potuto aprire poiché i dipendenti erano bloccati a casa oppure evacuati dalle loro abitazioni. I dipendenti delle Farmacie Comunali si sono adoperati per non interrompere il servizio, e continuare a mettersi a disposizione della cittadinanza: quelli disponibili si sono distribuiti nelle varie farmacie per aprirle anche con personale ridotto, il magazzino ha organizzato staffette grazie alla preziosissima collaborazione dei volontari della Protezione Civile per consegnare i farmaci a quelle farmacie che erano aperte, ma irraggiungibili a causa della chiusura delle strade.

In particolare, a causa della situazione di evacuazione di Fornace Zarattini, la Farmacia Comunale 6 è stata allagata, e ha dovuto chiudere. Ma da lunedì mattina all'alba un drappello di farmacisti è partito da casa con scope e stracci, e nel giro di qualche ora ha ripulito la farmacia, spostato il materiale danneggiato, attivato un generatore di elettricità, ed ora è pronto ad offrire agli abitanti del luogo il suo prezioso servizio. La presidente di Ravenna Farmacie, Bruna Baldassarri, ringrazia tutti i colleghi che con grande abnegazione si sono messi a disposizione dei concittadini, per non far mancare un servizio indispensabile a chi è malato o in difficoltà. "La nostra gratitudine va ai nostri colleghi che, con grande generosità, si sono messi a disposizione della comunità; voglio cogliere questa occasione per ringraziare anche tutti i volontari, e tutte le istituzioni, che si sono prodigate per fare rete in questo difficile momento, limitando enormemente i disagi che molti stanno affrontando”.