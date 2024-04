Sommersi da fango e detriti dell'alluvione, tornano in funzione gli ascensori alla stazione di Lugo

Nella stazione di Lugo sono nuovamente disponibili i tre ascensori a servizio dei binari dall’1 al 5. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha infatti aperto al pubblico i nuovi impianti, in sostituzione di quelli danneggiati in modo irreparabile dall’alluvione dello scorso anno. L’intervento, che ha richiesto un investimento di 200 mila euro, è stato particolarmente complesso in quanto i precedenti elevatori erano ricoperti da detriti e fango cementificati. È poi stato necessario ripristinare i sistemi di alimentazione elettrica e di videosorveglianza e, attraverso le opere civili di scavo, realizzare nuove fosse delle dimensioni necessarie.

Gli impianti rispettano le più recenti normative, compresa quella che prevede che siano dotati di pareti di cabina. In funzione tutti i giorni 24 ore su 24, hanno cabine di dimensioni 80 cm x 1 metro e 20, una capienza massima di 3 persone e 250 kg e sono dotate di telecamere esterne ed interne per garantirne la videosorveglianza continua da parte della Control Room di RFI. Le piattaforme elevatrici resteranno operative fino al completamento dei lavori di riqualificazione dell’intera stazione di Lugo, con avvio previsto nella seconda metà del 2025, nel corso dei quali saranno sostituite da altrettanti ascensori di più ampie dimensioni e maggiore portata.

La stazione di Lugo rientra nel circuito delle stazioni in cui è disponibile il servizio di Sala Blu dedicato all’assistenza ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità. Il servizio può essere prenotato telefonicamente, con mail, attraverso la compilazione di un web form o con app Sala Blu.

