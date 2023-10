Alluvione, un incontro per fare il punto sullo stato dei fiumi del territorio di Lugo

E' in programma un incontro pubblico con l’Agenzia della sicurezza territoriale e della Protezione Civile di Ravenna per fare il punto sullo stato dei lavori che riguardano gli argini dei fiumi e sulla pulizia degli alvei dei corsi d'acqua che attraversano il territorio di Lugo. Lo organizza il Comune per mercoledì 25 ottobre alle 20.30 nella sala del Teatro Parrocchiale in piazza Caduti 2 a San Lorenzo. L’incontro è rivolto in particolare alla cittadinanza interessata al passaggio dei fiumi Senio e Santerno con la partecipazione dell’assessora a Lavori Pubblici, Decentramento e Protezione Civile Veronica Valmori e di rappresentanti dell’ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia.