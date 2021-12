Anche a Ravenna la "Luce della pace" di Betlemme: ognuno la può ricevere per illuminare il proprio Natale

Da Betlemme a Ravenna nel nome della fratellanza. Questo è il viaggio compiuto dalla "Luce della pace" che ogni anno viaggia attraverso il mondo per portare una scintilla di speranza. Una luce che ora il Gruppo Ravenna 5 dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci) si appresta a diffondere in tutto il territorio ravennate a chi ne farà richiesta.

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz.

Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha dato vita a questa “Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte. Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’ Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca. Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in tutto il territorio. Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della Pace, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella “Buona Azione” quotidiana. Quest’anno la Luce ha raggiunto Salisburgo l’ 11 dicembre e da lì ha raggiunto l’Italia il 18 dicembre data in cui è stata distribuita su tutto il territorio.

"La luce della Pace va diffusa a più gente possibile. La Pace è patrimonio di tutti e la Luce deve andare a tutti. Noi vorremmo che la Luce della Pace da Betlemme arrivasse anche nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di emarginati, a coloro che non vedono speranza e futuro nelle vita". Con queste parole gli scout ravennati si apprestano a diffondere la fiamma di Betlemme in tutto il Ravennate. La Luce infatti è disponibile presso la Parrocchia del Torrione in via Majoli e una pattuglia scout è incaricata di distribuirla a chiunque ne farà richiesta al numero 338-9801472 o alla mail ravenna5@emiro.agesci.it. Inoltre la stessa pattuglia sarà in Piazza del Popolo venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 12 e 14 alle 19 per chiunque vorrà riceverla munito di lampada propria.