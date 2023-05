Anche un ravennate nella "platea vip" per l'incoronazione di Re Carlo III

C'era anche un po' di Ravenna ieri a Londra all'incoronazione di Re Carlo. Nella ristrettissima schiera di "vip" che hanno avuto l'onore di presenziare alla cerimonia nell'abbazia di Westminster (solo cinque gli italiani, incluso il presidente Mattarella) compare anche il nome di Federico Marchetti, fondatore di Yoox - Net a Porter, notissimo portale web per moda di lusso.

54 anni compiuto lo scorso febbraio, Marchetti ha un legame speciale con il nuovo sovrano appena incoronato, essendo a capo di un progetto di moda sostenibile lungamente discusso con il neosovrano. Nel 2021 Sua Altezza Reale il Principe del Galles ha infatti invitato Marchetti ad assumere il ruolo di Presidente della "task force" sulla moda all’interno del Sustainable Markets Initiative.

Questo incarico segue il successo del progetto The Modern Artisan realizzato dalla The Prince's Foundation e Yoox Net a Porter, un programma di formazione unico nel suo genere, inventato da Marchetti, che promuove il design e l'artigianato di lusso sostenibile attraverso l'uso di dati e tecnologia. Marchetti è anche entrato nel Consiglio di Amministrazione della The Prince’s Foundation e in quello di Highgrove Gardens.