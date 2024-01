Apre il nuovo centro yoga olistico in città: un habitat in cui sentirsi accolti

Nasce a Ravenna il nuovo 'Centro Yoga Olistico' dedicato al benessere integrato: un habitat in cui sentirsi accolti e liberi di esplorare se stessi e imparare a prendersi cura in modo ecosistemico. Nel nuovo spazio, che apre l'11 gennaio in viale della Lirica 43, corpo, mente e anima si incontrano attraverso differenti approcci allo yoga: dai più dinamici e fisici come lo stile Vinyasa, che spopola negli Usa e in tutto l'Occidente, a pratiche più classiche Hatha e sessioni di rilascio fasciale, di allineamento lunare e di tipo meditativo. A questo si aggiungono le collaborazioni con professionisti d'eccezione per la Mindfulness, lo Yoga kids e Family, con differenti operatori olistici specializzati dall'ayurveda ai cristalli, dalla riflessologia alla numerologia.

Mystik Yoga Lab Asd si fa promotore e pioniere, attraverso l'attenzione al movimento consapevole, di portare la ricerca di sé stessi a tutti i livelli e generi senza nessuna distinzione, di divulgare con coscienza e coerenza l'amore per sé stessi, liberarsi dallo stress e aprirsi mentalmente alle innovative ricerche, anche in ambito scientifico (come Neuroscienze e Scienza della Felicità integrate), con le millenarie tradizioni della scienza dello yoga. Il centro propone poi approfondimenti a tema, formazione insegnanti, mentoring e ospiti di rilievo.

A guidare le attività del centro è l'insegnante Greta Melecchi, molto attenta a ogni esigenza delle singole persone. La sfida di Greta è riuscire a immedesimarsi nei suoi allievi, riuscendo a cogliere le loro sensazioni e sviluppare una risposta emotiva a ciò che l'altro sta provando. Attraverso questa tecnica si riesce così a sviluppare una sensazione di estrema leggerezza e benessere.