Arrivata al terminal crociere la 'Mv Humanity 1', iniziate le operazioni di accoglienza dei 69 migranti

Si tratta del terzo arrivo negli ultimi quattro mesi. Nella prima mattinata di martedì (25 aprile) è arrivata al terminal crociere del Porto di Ravenna la nave 'Mv Humanity 1' con a bordo 69 migranti. Dopo l’attracco, sono partire le procedure di accoglienza con la macchina organizzativa guidata dalla Prefettura di Ravenna. Come comunicato durante la fase di crociera, a bordo ci sono 69 persone di cui 39 migranti dal Sudan e altri originari di Nigeria, Ghana, Gambia, Eritrea, Guinea, Guinea Bissau, Sud Sudan, Mali, Niger Senegal, Togo. Per il ravennate è il terzo arrivo di una nave ong dopo quelli del 31 dicembre e del 18 febbraio.

Come comunicato dalla Prefettura di Ravenna, i 20 minori stranieri non accompagnati resteranno temporaneamente a Ravenna, insieme alle persone che potrebbero aver bisogno di ricovero in ospedale. Dei restanti 49 migranti adulti, quasi tutti uomini (c’è una sola donna), 12 saranno accolti a Bologna, 10 a Modena, 6 a Reggio Emilia, 5 a Forlì-Cesena e altrettanti a Parma, 4 a Ferrara, 4 a Rimini e 3 a Piacenza. Le condizioni di salute verranno attentamente valutate al momento dello sbarco, anche se a bordo viene effettuata una prima visita e si verificherà se ci sono casi di infezione da Covid-19 o persone affette da altre patologie.