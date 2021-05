Assemblea del del Gruppo Alpini di Massa Lombarda: relazione e bilancio approvati all’unanimità

La vicesindaca Carolina Ghiselli nominata madrina del gruppo: "Fondamentale proseguire connubio con Auser per effettuare più servizi alla comunità cittadina"

Venerdì 30 aprile si è svolta, nel rispetto della normativa anticovid, l’assemblea ordinaria del Gruppo Alpini Massa Lombarda. All’assemblea, svolta nella sede di Auser Massa Lombarda per garantire il distanziamento adeguato tra tutti gli intervenuti, hanno partecipato anche la vicesindaca di Massa Lombarda Carolina Ghiselli e il consigliere della sezione Bolognese-Romagnola dell’Associazione Nazionale Alpini Antonio Violani. Era inoltre presente il presidente di Auser Massa Lombarda Angelo Guardigli.

Nel corso dell’incontro, il capo gruppo Umberto Marani ha presentato la relazione morale, il tesoriere ha illustrato il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. Terminati gli interventi dei soci, relazione e bilanci sono stati approvati all’unanimità. Inoltre, il Gruppo Alpini ha nominato Carolina Ghiselli madrina del gruppo, ruolo che la vicesindaca ha accettato con onore ed entusiasmo, consapevole dell’impegno del ruolo e non solo in vista dell’adunata nazionale di Rimini.

“Ringrazio il Gruppo Alpini Massa Lombarda per questo riconoscimento e per le attività che svolgono quotidianamente a sostegno della nostra comunità – spiega Carolina Ghiselli -. Attività svolte spesso insieme ad Auser, con cui procede il sodalizio con unità di intenti, privilegiando le proprie autonomie e finalità. I servizi svolti insieme ad Auser ci permettono di effettuare più servizi alla comunità cittadina, obiettivo da sempre prioritario del Gruppo Alpini. Anche per questo riteniamo fondamentale proseguire questo connubio”.