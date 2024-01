Assicurazioni auto, in un anno prezzi aumentati del 25% a Ravenna: ma resta tra le meno care della regione

Ancora aumenti in arrivo per gli automobilisti. Secondo l’osservatorio di Facile.it sono oltre 56.000 gli automobilisti emiliano-romagnoli che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2023. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,22%, in provincia di Ravenna il valore scende al 2,13%. Analizzando il campione su base provinciale, invece, al primo posto si trova Rimini (2,69%), seguita da Bologna (2,43%) e Reggio Emilia (2,33%). Valori inferiori alla media regionale per Ravenna (2,13%), Parma (2,10%) e Modena (2,00%). Chiudono la classifica, a brevissima distanza tra di loro, Forlì-Cesena (1,94%), Piacenza (1,93%) e Ferrara (1,92%).

Anche per gli automobilisti virtuosi, però, le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere; secondo l’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Ravenna e provincia occorrevano, in media, 529,33 euro, vale a dire il 25,5% in più rispetto a dodici mesi prima. Nonostante tutto, la provincia di Ravenna risulta sempre tra le meno care della regione. In Emilia Romagna si registra infatti una tariffa media di 550,60 euro (mentre in Italia è di 618,55 euro), con un aumento rispetto al dicembre 2022 del 33,5%. Meno costose di Ravenna solo le province di Parma, Forlì-Cesena e Ferrara.