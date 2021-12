Attivo il piano neve: i comportamenti da adottare e le misure obbligatorie

Il Comune di Ravenna ricorda che dall’1 novembre è attivo il cosiddetto piano ghiaccio/neve, l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti previsti dal Comune stesso in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio che rientra nell’ambito delle attività svolte dalla società consortile Sistema 3.2 quale impresa esecutrice del contratto di global service manutentivo della rete stradale. In caso di necessità sono pronti a intervenire 130 mezzi. Nello specifico: 50 lame, 15 pale, 4 autocarri, 20 bobcat e 41 spandisale dedicati allo spargimento manuale di sale.

L’impresa Sistema 3.2, al fine di andare incontro alle esigenze della cittadinanza, renderà attiva in ogni situazione di maltempo una centrale operativa alla quale ci si potrà rivolgere attraverso i seguenti canali: numero verde gratuito 800 97 84 83, e-mail segnalazioni@sistema.ra.it Le sole eventuali situazioni di particolare gravità (ad esempio incidenti e pericoli causati dal maltempo, ostacoli alla viabilità, situazioni di disagio a persone o animali) potranno essere segnalate alla centrale operativa della Polizia locale il cui numero è 0544482999. Si ricorda infine che anche i cittadini, nel caso si verifichino situazioni di particolare emergenza legate al maltempo, sono chiamati ad adottare particolari cautele e ad avere comportamenti “virtuosi”.

In caso di emergenza è prevista la chiusura delle scuole

Nel caso in cui le precipitazioni nevose dovessero risultare abbondanti, fino al punto di compromettere seriamente la sicurezza della mobilità locale, il sindaco potrà emanare un’ordinanza di chiusura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. In questo caso le famiglie e gli studenti ne saranno informati con un sms inviato al loro cellulare. I genitori potranno apprendere la notizia accedendo al sito istituzionale del Comune di Ravenna all’indirizzo www.comune.ra.it oppure accedendo al profilo istituzionale del Comune di Ravenna sui social network Facebook e Twitter. Le scuole di Ravenna e le famiglie sono state preventivamente informate attraverso una campagna di comunicazione.

Obblighi e modalità da adottare per la circolazione stradale

Un’ordinanza del Sindaco (n.2117 del 25/11/2011) vieta il transito con tutti i veicoli a due ruote (biciclette, ciclomotori, motoveicoli, ecc.) in tutte le strade, piazze e pertinenze stradali di competenza del Comune di Ravenna e ubicate all’interno del territorio comunale.

Per le automobili è d’obbligo l’uso delle catene omologate o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nei seguenti tratti stradali:

cavalcavia di via Romea Sud (sui Fiumi Uniti); sottopasso della linea ferroviaria in Viale Europa compreso tra la Rotonda Gran Bretagna e la Rotonda Germania; rampe di raccordo tra via Ravegnana e Viale L.B. Alberti;

cavalcavia di Viale V. Randi compreso tra la Rotonda Lussemburgo e la Rotonda Austria; cavalcavia di Via Gaetano Savini sulla S.S. 16 Adriatica;

cavalcavia di Via Faentina sulla linea ferroviaria;

cavalcavia di via Teodora sulla linea ferroviaria;

cavalcavia di Circonvallazione alla Rotonda dei Goti sulla linea ferroviaria;

cavalcavia di Via Cavina sulla linea ferroviaria;

cavalcavia di Via Fosso Dimiglio sulla linea ferroviaria;

cavalcavia di Via della Chimica sulla linea ferroviaria;

cavalcavia di Via Canale Magni compreso fra Rotonda degli Spedizionieri e Rotonda degli Scaricatori

Con ordinanza 111/2012 sono stati aggiunti i seguenti punti ritenuti anch’essi critici e cruciali per la sicurezza e la fluidità della circolazione:

Cavalcavia di Via Classicana (su Via Darsena S. Vitale);

Cavalcavia di Via Trieste (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola);

Ponte Mobile di Via A. Monti (sul Canale Candiano);

Cavalcavia di Via Stradone (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola);

Comportamenti e doveri dei cittadini. Misure obbligatorie da adottare

I residenti (proprietari, conduttori e amministratori) in edifici privati che si affacciano su aree di pubblico passaggio hanno l’obbligo di adottare i seguenti comportamenti, ritenuti utili a limitare i danni provocati dalla neve o dal gelo: