Bagnacavallo, candidature a scrutatore per i referendum di giugno: ultimi giorni per inoltrare domanda

Sono gli ultimi giorni per le candidature a scrutatore per i referendum in programma domenica 12 giugno. Le cittadine e i cittadini di Bagnacavallo iscritti all’apposito albo possono infatti comunicare fino al 18 maggio la propria disponibilità a essere scelti come scrutatori compilando un modulo online.

La Commissione elettorale comunale, che deve provvedere alla nomina per ogni consultazione, darà priorità per almeno il 25% dei posti a disposizione a coloro che invieranno la propria disponibilità. La dichiarazione va presentata compilando il form disponibile nella sezione Servizi online del sito del Comune. Saranno ritenute valide le dichiarazioni pervenute entro le 13 del 18 maggio 2022.

In occasione dei referendum il compenso previsto è di 192 euro, non soggetto a prelievo fiscale. Gli scrutatori dovranno garantire la presenza il sabato dalle 16 per le operazioni preliminari, durante la votazione (domenica dalle 7 alle 23) e per le fasi di scrutinio che inizieranno subito dopo.