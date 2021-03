Bagnacavallo, sirene nel cuore della notte: box adibito a deposito in fiamme

Il capannone, che misura 72x18 metri, è suddiviso in 9 box per lato per un totale di 18 spazi, ciascuno dei quali misura circa 6x12 metri

Fiamme nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì al civido 19 di via Scirocco a Bagnacavallo, dove ha preso fuoco un box facente parte di un capannone adibito a box singoli. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 3.30: dalla sede di Ravenna e del distaccamento di Lugo sono intervenute alcune squadre per spegnere il rogo.

Il capannone, che misura 72x18 metri, è suddiviso in 9 box per lato per un totale di 18 spazi, ciascuno dei quali misura circa 6x12 metri. Sul posto per i rilievi di competenza sono intervenuti i Carabinieri di Traversara. E' stato richiesto anche l'intervento del personale di Arpae per verificare eventuali fonti inquinanti. Il box conteneva infatti materiale vario, completamente distrutto dalle fiamme insieme alla copertura.