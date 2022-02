Borgo San Rocco, partono i lavori per la realizzazione del doppio senso in vicolo Plazzi

È previsto per lunedì 28 febbraio l’inizio dei lavori per la realizzazione del doppio senso in vicolo Plazzi. L’intervento, curato dai servizi tecnici dell’area Infrastrutture civili del Comune di Ravenna, su mandato dell’Amministrazione, è stato preceduto da una verifica di fattibilità, da parte dei servizi stessi, effettuata sul campo e relativa a prove di manovra dei mezzi del trasporto pubblico locale, che ha dato esito positivo.