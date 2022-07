Brisighella in onda su Rai 1 con "Camper"

La nota trasmissione "Camper" in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a orario di pranzo ha una rubrica dedicata ai comuni italiani più belli. In questi giorni i conduttori – in viaggio per l’Emilia-Romagna – mostreranno le bellezze storiche e naturali di Brisighella, scelta come meta della trasmissione Rai. "Camper" è il programma televisivo quotidiano che porta gli italiani in vacanza: un viaggio nella nazione della grande bellezza, con i suoi gusti, i suoi sapori e tanto buonumore. Le riprese nel nostro borgo si sono svolte la scorsa settimana con l’inviata Gloria Aura Bortolini accompagnata dalla guida turistica Silvia Mordini, che il Comune ringrazia per la collaborazione. L’appuntamento televisivo per ammirare il borgo brisighellese anche sul piccolo schermo è giovedì 28 luglio tra le 12.00 e le 13:30.