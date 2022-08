Brisighella, la navata è gravemente danneggiata: "Chiude la chiesa della Collegiata"

La crepa che attraversa la navata della chiesa preoccupa la comunità di Brisighella. Da lunedì è chiusa la Collegiata di San Michele Arcangelo, lo ha fatto sapere l’amministratore parrocchiale e vicario generale della Diocesi, don Michele Morandi, in relazione alle gravi lesioni che hanno coinvolto la navata destra dell'edificio di culto.

La notizia viene commentata sui social anche dal sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, che afferma: "Non ci coglie impreparati, ma certamente l'aggravarsi nelle ultime settimane dei problemi strutturali della Collegiata (che vanno ad aggiungersi a quelli della Chiesa del Monticino) provoca in tutti noi un forte dispiacere per la situazione dei nostri luoghi di culto, che sono anche edifici di grande valore storico e artistico".

"Siamo invece sorpresi - prosegue il primo cittadino - dalla notizia che la specifica misura del PNRR per i luoghi di culto e di valore artistico ha negato i finanziamenti per le Chiese di Brisighella e più in generale per quelle della Romagna, dirottando le risorse solo in Emilia o in altri siti. E di questo chi di dovere dovrà rendercene conto".