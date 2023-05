Treni fermi per almeno una settimana tra Lugo e Russi: gli orari e le fermate dei bus sostitutivi

Risulta ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Lugo e Russi (linea Castel Bolognese – Ravenna) per i danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria. I treni Regionali da Bologna per Ravenna e da Bologna per Rimini via Ravenna percorrono, fra Castel Bolognese e Russi, il percorso alternativo “via Faenza”. Fra Castel Bolognese e Ravenna resta attivo un servizio di autobus sostitutivi con fermate a Solarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi e Godo.

Inoltre, per agevolare i lavori di manutenzione della rete ferroviaria Faenza - Ravenna, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria. Dal 6 maggio fino alle ore 18 del giorno 10 maggio è vietato il transito per tutti i veicoli e per i pedoni in via Del Lupo in corrispondenza del passaggio a livello situato al km 11+153 della linea ferroviaria Faenza – Ravenna.