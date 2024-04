Un volo di 3 metri nella scarpata: ciclista soccorso e portato in ospedale

Rottura della clavicola e trauma toracico: sono le conseguenze della brutta caduta per un ciclista 69enne che stava percorrendo un sentiero in mountain bike con un amico. Il fatto è accaduto in località Poggiolo (Casola Valsenio) lungo il sentiero che da Monte Cece porta a località Poggiolo: l'uomo (residente a Riolo Terme) era in compagnia di un amico quando ha perso il controllo del proprio mezzo ed è stato sbalzato per circa 3 metri giù per una scarpata. Il compagno ha subito lanciato l'allarme ai soccorsi tramite l'app GeoresQ (questa permette di inviare un allarme direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, comunicando posizione e percorso).

In un primo momento è stato attivato anche l'elisoccorso che ha poi abortito la missione perché i tecnici della stazione monte Falco del Soccorso Alpino sono riusciti ad arrivare sul posto recuperando l'infortunato, posizionarlo su barella portantina e caricarlo sul mezzo fuoristrada. La strada per arrivare al luogo dell'incidente presenta una viabilità particolarmente difficoltosa a seguito dell'alluvione del maggio 2023, che ha aggravato lo stato del manto stradale ed è quindi percorribile solo con un mezzo fuoristrada. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna della stazione monte Falco hanno così trasportato il 69enne fino al punto in cui è riuscita a giungere l'ambulanza di Riolo che ha poi preso in carico l'uomo per portarlo all'ospedale di Faenza.