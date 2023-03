Cambiano gli orari di tre uffici postali del ravennate

Da lunedì 13 marzo verranno ampliati gli orari di apertura al pubblico di tre uffici postali della provincia di Ravenna. Nel Comune di Ravenna gli uffici di Coccolia, in via Ravegnana e di Porto Corsini in via Po passano da 3 a 6 giorni di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45). Nel Comune di Conselice l’Ufficio di San Patrizio sarà aperto da 2 a 3 giorni a settimana, (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45).