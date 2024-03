Una cascata di fiori di pesco: l'opera delle volontarie per decorare il palazzo fatiscente

E’ stata inaugurata l'8 marzo a Villanova di Bagnacavallo, in occasione della Festa della Donna, una nuova installazione all’uncinetto del gruppo di volontarie FiliFiori. Una cascata di oltre 4 mila fiori di pesco che scende lungo la facciata fatiscente di un palazzo, da anni in attesa di essere ristrutturato, situato proprio nella piazza centrale del paes. Un’opera di arredo urbano creativo unica nel suo genere che ha subito destato la curiosità di tanti passanti che si fermano ad ammirarla e fotografarla ogni giorno.

A Villanova di Bagnacavallo continuano senza sosta le iniziative di riqualificazione del paese attraverso murales, panchine d’autore, installazioni all’uncinetto e a breve una novità che interesserà i più piccoli riguardante il folletto dispettoso della Romagna, il Mazapegul. L’obiettivo dei volontari di "Gente, che posto!", a cui fanno capo l’ideazione e il coordinamento di tutti i progetti, è quello di mantenere vivo il paese, attirando sempre più famiglie che lo scelgono come luogo ideale dove vivere e perché no, diventare un punto di interesse per turisti interessati ad esplorare l’entroterra ravennate.