Cento anni fa l’assalto fascista alla Federazione delle Cooperative: inaugurata una mostra nella Cripta Rasponi

Movimento cooperativo mobilitato la mattina di mercoledì 25 maggio alla sala Nullo Baldini della Provincia per il convegno storico sui cento anni dall’assalto fascista alla Federazione delle Cooperative di Ravenna. Ospite d’onore il giornalista Ezio Mauro, che nella sua lectio magistralis ha rievocato la violenza squadrista di quegli anni e il percorso di progressiva sopraffazione, con la complicita della monarchia e delle classi dominanti, che portò alla presa del potere da parte del fascismo.

Nella notte tra il 27 e il 28 luglio 2022 ebbe luogo “l’incendio dell’ignominia”, l’assalto che le squadracce fasciste capeggiate da Italo Balbo diedero al palazzo della Federazione, proprio dove oggi si trova la sede della Provincia che ha ospitato l’iniziativa. A conclusione del convegno il Sindaco e Presidente della Provincia Michele de Pascale ha inaugurato nell’attigua Cripta Rasponi la mostra che racconta gli eventi di quei giorni attraverso le immagini dell’epoca (foto e stampe) e i bozzetti degli affreschi del Palazzo. L’esposizione è visitabile fino al 28 luglio, giorno in cui si terrà al Teatro Alighieri di Ravenna una cerimonia istituzionale di commemorazione. Le iniziative per il centenario sono organizzate da Legacoop, Federazione delle Cooperative e Federcoop Romagna con il sostegno e il patrocinio di numerose istituzioni e realtà private.

I lavori del convegno

Nel suo saluto il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale ha messo in evidenza "l’identità molto radicata nel nostro territorio del movimento cooperativo, che ha sempre rappresentato una parte determinante del nostro tessuto storico, sociale ed economico, per la sua capacità di emancipare migliaia di persone garantendo loro un lavoro".

Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna, ha ribadito "l’importanza di questo centenario come modo per guardare al presente e al futuro e per ribadire i valori della cooperazione, e dell’appartenenza ad essa".

"L’incendio – ha sottolineato Lorenzo Cottignoli, presidente della Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna — è una delle tre date di cui ricorre anniversario. Proprio il 25 maggio di 120 anni fa, infatti, venne costituita la Federazione, e nel 2022 si celebrano i 160 anni dalla nascita di Nullo Baldini".

Durante i lavori sono intervenuti anche Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa Oriani, e Raffaella Biscioni, ricercatrice dell’Università di Bologna. Tra gli ospiti presenti il presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti, quello regionale Giovanni Monti, l’amministratore delegato di Federcoop Romagna Paolo Lucchi, i sindaci di Bagnacavallo, Cotignola, Lugo e Russi, l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini. Un centinaio i rappresentanti delle cooperative associate.