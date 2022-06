Mobilità sostenibile, anche quest'anno a Cervia la 'bandiera gialla' dei Comuni ciclabili

Con la cerimonia svoltasi a Reggio Emilia il 28 maggio è stata confermata al Comune di Cervia la bandiera gialla della ciclabilità italiana per il 2022, per il secondo anno consecutivo, quale riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly.

Il circuito Fiab-ComuniCiclabili raggruppa tante città italiane, da piccoli paesi a realtà più grandi fino ai capoluoghi di provincia e di regione. Si tratta di territori con esigenze diverse fra loro, uniti dalla volontà di perseguire lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile attraverso servizi e interventi dedicati alla ciclabilità.

Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei “bikesmile”. Al Comune di Cervia sono stati confermati 4 “bikesmile”: è un traguardo importante raggiunto grazie alla rilevante estensione della rete ciclabile esistente nel territorio e alle varie scelte compiute in questi anni per favorire l’utilizzo della bicicletta.

La partecipazione al progetto “Comuni ciclabili” inserisce Cervia in un circuito nazionale di valorizzazione della ciclabilità, offrendo importanti occasioni di interscambio e condivisione di esperienze con gli altri comuni della rete e la possibilità di partecipare a significativi momenti formativi d’alto livello sulle tematiche della ciclabilità.