Cervia città fiorita: il camper del tour di 'RinascItalia' fa tappa in città

E' partito da piazza Castello a Torino, di fronte al Palazzo della Regione Piemonte, il tour nazionale di "RinascItalia", iniziativa straordinaria lanciata da Asproflor Comuni Fioriti per il 2022. Il progetto è accompagnato dal significativo slogan “Facciamo fiorire la speranza” e prevede la presenza di un camper che, percorrendo oltre novemila chilometri lungo il litorale Italiano, farà visita a 645 Amministrazioni civiche per motivarle ad aderire alla filosofia della certificazione di “Comune Fiorito”.

Il camper sarà a Cervia il 9 marzo con la presenza di Salvatore Domolo e Marcello Manfredi, ideatore e referenti del progetto. Due gli appuntamenti importanti. Alle ore 10.30 in Piazza Garibaldi il Sindaco Massimo Medri e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci accolgono Salvatore Domolo e Marcello Manfredi ideatori e referenti del progetto. A seguire il camper farà visita alla scuola Buonarroti di Montaletto vincitrice del concorso “Comuni fioriti. Scuola Fiorita”. Alle ore 16.30 Casa del Volontariato. Incontro con la cittadinanza. Nell’occasione verrà piantato un albero nel Parco dell’Abbraccio dedicato a Riccardo Todoli.

Il Sindaco Massimo Medri e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci hanno dichiarato: “Cervia, Comune Fiorito dal 2007, unico della costa emiliano-romagnola, è onorato ed orgoglioso di fare parte di RinascItalia, un progetto straordinario ricco di valori. Ringraziamo per le bellissime parole dedicate al nostro territorio ed alla manifestazione “Cervia Città Giardino” in occasione della conferenza stampa e siamo fieri di fare parte di questo splendido mondo di bellezza e accoglienza. Ci teniamo a fare i nostri migliori complimenti a Asproflor, Comuni Fioriti e a tutta l'organizzazione che ha dato vita al progetto “RinascItalia. Facciamo fiorire la speranza. Aspettiamo il camper di RinascItalia nella nostra città giardino, come sempre pronta all’accoglienza”.

Dichiara il presidente nazionale di Asproflor, Sergio Ferraro: “La riqualificazione dell'ambiente, del verde e della bellezza delle fioriture, insieme alla promozione del turismo lento, fanno infatti da traino a una trasformazione umana, sociale ed economica ormai consolidata e confermata dalle amministrazioni locali già aderenti. Il camper di RinascItalia vuole quindi essere simbolo di unità, di speranza e di rinascita umana, sociale ed economica. Il nostro obiettivo è generare una abbraccio simbolico all’Italia intera, dopo questo difficile periodo”.

La Città di Cervia, Comune Fiorito dal 2007 quando si è aggiudicata il primo gradino del podio nella categoria città con oltre 20 mila abitanti insieme alla “targa 4 fiori”, nel 2008 ha vinto la Medaglia d’Oro al concorso Entente Florale Europe e nel 2015 ha vinto il primo premio nella categoria “Large” e l’argento nel concorso mondiale “Communities in Bloom International Challenge”. Cervia, “Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito”, è inoltre presente nella “Guida Comuni Fioriti”, distribuita ogni anno in tutta Italia, che propone un turismo sostenibile, valorizzando il verde, l’ambiente ed i fiori.