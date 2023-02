Per la mamma la fine di un incubo, arriva il lieto fine: la 14enne è stata ritrovata dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di giovedì arriva il lieto fine: "Asia ora è a casa con me, l'hanno ritrovata i Carabinieri sul treno in viaggio da Forlì verso Cesena". E' mamma Olimpia a dare la notizia che la vicenda di sua figlia si è conclusa positivamente. Esito positivo per le ricerche portate avanti dalle forze dell'ordine.

La ragazzina di 14 anni si era allontanata la scorsa domenica mentre si trovava nella zona della stazione di Cesena. La madre ha vissuto ore di angoscia, la ragazzina era scomparsa una prima volta da Massa Lombarda, comune del Ravennate in cui era ospite di una comunità, e lo scorso sabato era stata ritrovata dalla Polizia a Forlì sotto choc. Era stata accompagnata in Pronto soccorso e poi si era rasserenata. Una situazione che sembrava andare verso un lieto fine, ma purtroppo 24 ore dopo (domenica) la ragazzina si era nuovamente allontanata nei pressi della stazione ferroviaria di Cesena. Poi, giovedì pomeriggio, il lieto fine delle ricerche con Asia che è stata ritrovata dai Carabinieri e ora è a casa con la mamma.