Ciak si gira: cercasi aspirante attore per un nuovo cortometraggio

La casa produttrice "The CiaKz Studios" cerca un attore o aspirante attore della zona Ravenna, tra i 16 e i 25 anni compiuti, per la realizzazione di un cortometraggio in concorso a importanti festival del cinema. Gli interessati possono inviare la propria candidatura all'indirizzo mail theciakz@gmail.com. I candidati riceveranno tutte le informazioni e il materiale necessari per partecipare al casting.

