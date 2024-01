'Codice Rosso', da inizio anno arrestati già tre uomini violenti con mogli e compagne

Intensa l’attività di contrasto alla violenza di genere svolta dalla Polizia di Stato di Ravenna dall’inizio dell’anno. Oltre alle numerose audizioni protette svolte dagli organi investigativi - Squadra Mobile e Commissariati - di persone vulnerabili al fine di chiarire le dinamiche violente e assicurare tutela alle vittime, in materia di misure di prevenzione, su proposta della Divisione Anticrimine, tre uomini accusati di maltrattamenti in famiglia - verificata la pericolosità sociale degli stessi e al fine di garantire la tutela delle vittime - sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale aggravata. Inoltre, sono stati avviati diversi procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione della misura di ammonimento adottata dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, per violenze fisiche e psicologiche.

Di estremo rilievo l’attività delle Squadre Volanti nell’ambito del pronto intervento a fronte delle segnalazioni rientranti nel cosiddetto "Codice Rosso", culminata in meno di una settimana con ben tre arresti. In particolare è stato rintracciato e poi arrestato un uomo per aver trasgredito il divieto di avvicinamento alla propria compagna.

Negli ultimi giorni, poi, altre due misure di restrizione eseguite in stato di flagranza: una per stalking nei confronti di un cittadino italiano che minacciava ripetutamente la moglie; l’altra a carico di un uomo straniero che maltrattava e aggrediva la moglie e, contestualmente, ha inveito prepotentemente contro i poliziotti, sono riusciti ad arrestarlo assicurandolo alla giustizia ed evitando conseguenze per la vittima, estremamente impaurita.