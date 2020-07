Col volto coperto dalle mascherine svaligiano la banca in pieno giorno

Rapina pianificata meticolosamente da due malviventi che, in pieno giorno, hanno svaligiato la filiale della Credem su Circonvallazione San Gaetanino a Ravenna mettendo a segno un bottino da diverse decine di migliaia di euro. Secondo quanto emerso i rapinatori, intorno alle 13, hanno atteso l'arrivo del furgone portavalori che consegnava la cassetta coi contanti per ricaricare lo sportello del bancomat in vista del fine settimana. Appena le guardie giurate hanno lasciato l'istituto di credito, i malviventi sono entrati in azione col volto coperto dalle mascherine chirurgiche e da dei cappellini. Pare senza mostrare armi di sorta, i due hanno minacciato in italiano i dipendenti facendosi consegnare la cassetta per poi fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. Dalla Credem è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le Volanti della polizia di Stato ma, nonostante le ricerche, i rapinatori erano già spariti. Sono in corso le indagini per cercare di individuare elementi utili ad individuare gli autori del colpo.

