Il sogno del collezionista ravennate: "Aprirò un negozio di modellismo e un museo di auto d'epoca"

Quando una passione è forte, sconfinata, allora diventa inevitabile sognare di realizzare qualcosa di grande. Questo è ciò che è accaduto a Sergej Brunelli, 29enne ravennate, già titolare di una attività di autolavaggio in città, che fin da piccolo è stato un grande appassionato del mondo dei motori. Nel corso degli anni è diventato anche collezionista di modellini e questo lo ha portato a pensare ancora più in grande e a cercare di costruire qualcosa di suo: un negozio di modellismo.

Fin da bambino, Sergej ha coltivato una grande passione per auto, motori e per il mondo delle corse. Una passione che il ravennate condivideva con il padre. "Mio babbo è venuto a mancare nel 2013 - racconta Sergej - e mi ha lasciato una collezione di 30-40 modellini. Io da allora ho continuato ad ampliare quella collezione e oggi sono arrivato a circa 700 pezzi, fra i quali ci sono modellini anche rari. Tanto che ho adibito una stanza di casa mia solo a quello".

L'hobby per il collezionismo, come detto, cresce e diventa qualcosa di più grande: "Da quando ho un'attività ho avuto anche l'idea di creare un negozio di modellismo che, per come l'ho concepito, a Ravenna manca". Un negozio dedicato solo a modellini di auto e motori che il 29enne vorrebbe realizzare già nel prossimo anno. Uno spazio in cui trovare modellini statici montati, ma anche kit di montaggio legati interamente al mondo delle competizioni per auto e moto.

Da questa prima idea, tuttavia, nasce anche un altro progetto, quello di un museo di veicoli d'epoca, ma in questo caso non si tratterebbe di modellini, ma di auto e moto vere e proprie. "Conosco tanti possessori di auto e moto d'epoca - spiega Sergej - e mi sono chiesto: perché non creare un posto in cui la gente possa vedere la storia dello sport e dei veicoli d'epoca. Ravenna come città non ha fatto molto in questo senso".

Per realizzare tutto questo, il giovane ravennate ha pensato a un ampio spazio "come un capannone, dove poter riuscire ad allestire sia il negozio di modellismo che il museo". Sergej rivolge quindi un appello ai collezionisti, non solo di veicoli, ma anche di cimeli sportivi legati al mondo delle corse: "Chi ha cimeli conservati in garage o dentro a degli scatoloni li potrebbe mettere a disposizione, con tutte le precauzioni necessarie, per dare valore a questi oggetti e avvicinare chi non li ha mai visti dal vivo".

Un museo che, nel progetto di Sergej, dovrebbe essere autofinanziato, in modo da coprire le spese fisse dello spazio. All'idea si aggiunge uno spunto solidale: "Non penso a un museo con un biglietto. Chiunque potrebbe visitarlo facendo una donazione da devolvere a un'associazione di beneficenza". Con questa proposta, Sergej vuole dunque chiamare a raccolta i collezionisti del territorio, ma anche realizzare qualcosa che in città manca: "Sono romagnolo, mi chiedo perché Ravenna non abbia mai fatto fiere legate al mondo dei motori".