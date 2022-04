Compie 100 anni nonna Giuliana: una grande festa per lei al centro sociale

Ogni compleanno è importante, ma ancor di più lo è spegnere la centesima candelina. Lunedì 18 aprile, questo traguardo è stato è stato festeggiato al Centro Porta Nova di Russi dalla signora Giuliana Orioli che tutti conoscono come “Giulia”, con gli auguri di tutta la cittadinanza di Russi. Assieme ai figli, i nipoti e tanti parenti e amici, la signora Giulia ha animato in prima persona la festa con la sua simpatia, allegria e voglia di sorridere alla vita. Al Centro Porta Nova, Giuliana è stata accolta dalla musica di Dedo e dal Presidente Daniele Bolognesi che le ha letto una dedica, ringraziandola per la sua presenza, piena di gioia ed energia, nel Centro Sociale.