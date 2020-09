Conclusi i lavori per i nuovi accessi alle aule nelle scuole di Bagnacavallo

Si sono conclusi i lavori per rendere fruibili e sicuri i nuovi accessi alle aule scolastiche delle scuole primarie e secondarie di Bagnacavallo e Villanova, che sono stati eseguiti in tempi molto brevi nelle ultime settimane. Per accelerare le operazioni, era stata fatta la scelta di affidare a tre ditte l’esecuzione delle opere: Mulinari di Bagnacavallo (che contemporaneamente ha concluso i lavori relativi al primo lotto per il miglioramento sismico della scuola primaria), Montanari sempre di Bagnacavallo e la Giovane Strada di Bertinoro.

I nuovi accessi consentiranno di non scaglionare gli orari d’ingresso e di uscita dalle scuole, evitando così di creare ulteriore disagio alle famiglie e permettendo il necessario distanziamento di sicurezza previsto dall’emergenza sanitaria. Oltre ai lavori di edilizia leggera, sono state effettuate opere di trasloco allo scopo di rendere più spaziose le aule. Una grande mole di interventi dunque, che è stata possibile realizzare grazie all’impegno di tutte le ditte incaricate e all’indispensabile collaborazione tra dirigenza scolastica e amministrazione comunale.