Il cuore grande della Confraternita del cappelletto: donati i libri al reparto di Pediatria

La “Confraternita del cappelletto” di Ravenna ha donato libri al reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna. Si è trattato del primo esordio dell’associazione, costituitasi poco tempo fa, con il motto “unus pro omnibus, omnes pro uno”, che esprime il modo di intendere la vita sociale, come scopo della convivialità che unisce solidarietà alle gioie della tavola. I confratelli riuniti per una serata di beneficenza, hanno unito utile e dilettevole raccogliendo tra di loro una somma di denaro, poi trasformata per l’unità operativa di Pediatria del presidio ospedaliero di Ravenna nel dono di tanti libri per la biblioteca del reparto e per i piccoli degenti nella speranza che la lettura possa alleviare giornate tristi e far sognare di eroi,viaggi e avventure stimolando la loro voglia di vincere su qualsiasi patologia essi incontrino. La Confraternita è stata accolta dal direttore del reparto, dottor Federico Marchetti e dal suo staff operativo che ha ringraziato da parte della direzione dell'ospedale e ha mostrato il reparto ai neo associati. Un ringraziamento anche alla libreria Momo di Ravenna dove sono stati acquistati a prezzo di listino, vista la nobile causa.