Dai concerti alla motosalsicciata: Lugo investe 57mila euro negli eventi estivi

Ammontano a 57mila euro le risorse assegnate per gli eventi che si terranno nel lughese da aprile a novembre. In totale sono 18 (su 28 presentate, ndr) le proposte che sono state ammesse a contributo e che saranno finanziate dall’amministrazione lughese. Eventi legati in particolare a musica, sport, attività in frazione, eventi associativi a vocazione sociale, ambientale e storica, iniziative legate alle relazioni internazionali e attività legate al centro storico tramite il Consorzio In Bassa Romagna.

La valutazione dei progetti, affidata a una commissione tecnica nominata dall’Amministrazione Comunale, si è basata su diversi criteri come le soluzioni organizzative proposte e la capacità di valorizzare le reti territoriali. Tra i criteri, ad esempio, hanno comportato l’assegnazione di un maggior punteggio le progettualità legate alle frazioni, oppure l’accesso gratuito. I progetti con un punteggio tra i 91 e i 100 punti godranno di un contributo del 50%, quelli tra i 71 e i 90 punti del 40%, quelli tra i 60 e i 70 punti del 30%. I progetti dovranno essere comunque opportunamente rendicontati e il contributo sarà erogato solo a iniziativa conclusa.

Gli eventi

Tra i progetti finanziati c’è il Lugo Music Festival 2023 che prevede una spesa complessiva di 98mila e 500 euro e che potrà usufruire di un contributo pubblico pari a 15mila euro. Lo stesso contributo andrà all’Aps Parco delle Lavandaie per l’omonimo evento estivo che ha previsto una spesa organizzativa complessiva pari a 46mila euro. L’Aido Bassa Romagna, per l’iniziativa ‘Di…versi doniamo’ potrà beneficiare di 12mila euro di risorse comunali su 25mila di costo preventivato. Poco meno di 11mila andranno invece al Lugo Summer Live organizzato dall’Aps Luge20 che ha preventivato una spesa per la kermesse di 31mila euro.

Diecimila, su ventimila andranno invece al Consorzio In Bassa Romagna per le iniziative progettuali di ‘Valorizziamo il centro storico’. Destinatari di risorse saranno anche, tra le altre, il cinema estivo della Società di Mutuo Soccorso a Villa San Martino, il festival dell’associazione Storia e memoria della Bassa Romagna, e il progetto ambientale dell’associazione Piccola Oasi Lilly e I Vagabondi.

Escluse invece, tra le altre, la motosalsicciata organizzata dal Centro Sociale Ca’Vecchia Odv, il concerto lirico degli Amici del teatro Rossini, la Festa del Volontariato organizzato dalla Consulta della Bassa Romagna e l’iniziativa intitolata ‘Medicina per l'anima e cura per la mente’ organizzata da 'La Corelli società cooperativa' che aveva richiesto un contributo di 12mila e 500 euro a fronte di una spesa preventivata pari a 45mila euro. La graduatoria completa è stata pubblicata sul sito del comune di Lugo.