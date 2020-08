Coronavirus, tamponi ai rientri dall'estero e badanti: ecco come fare

Rientro dall’estero per assistenti famigliari (badanti) e da viaggi in Spagna, Grecia, Croazia e Malta: l'Ausl Romagna mette a disposizione dei cittadini le indicazioni operative.

Assistenti famigliari - A seguito del nuovo provvedimento adottato dalla Regione Emilia Romagna “Presa in carico da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (Dsp) della assistenti famigliari rientranti dall’estero”, il Dsp dell’Ausl Romagna evidenzia che le assistenti famigliari stesse (o le famiglie presso le quali prestano opera) provenienti da Bulgaria e Romania, così come già facevano quelle provenienti da Paesi extra Ue ed extra Shengen, hanno obbligo di autodichiarare il loro ingresso sul territorio nazionale contattando il Dipartimento, ai seguenti recapiti telefonici: Per la Provincia di Ravenna: 3356881319 - 3357355317 in orari ufficio o mail a viaggiatori.ra@auslromagna.it.

Una volta ricevuta la comunicazione dall’assistente familiare, personale del Dipartimento contatterà la persona interessata e pianificherà l’esecuzione del primo tampone all’arrivo e del secondo tampone al settimo-decimo giorno o, comunque, entro la fine del periodo di isolamento. Il Dipartimento verificherà, inoltre, le modalità di ingresso in Italia (trasporto aereo, ferroviario, marittimo, stradale) e l’idoneità dell’alloggio dell’assistente familiare, per consentire un adeguato isolamento. Se queste condizioni non ci sono, il Dipartimento provvederà ad alloggiare l’assistente familiare nelle strutture alberghiere convenzionate, con costi a carico delle istituzioni.

Chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta - Il relativo provvedimento governativo contempla varie ipotesi: obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, l’attestazione di aver effettuato, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso sul territorio nazionale, un tampone risultato negativo; obbligo di sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine se possibile; obbligo di comunicare al Dsp di riferimento dell’Ausl il proprio rientro per effettuare, entro 48 ore, un tampone. Per dar corso a questa terza modalità, l’Ausl Romagna mette a disposizione i riferimenti: per la Provincia di Ravenna 3356881319 e 3357355317 in orari ufficio o mail a viaggiatori.ra@auslromagna.it.