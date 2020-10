Dalla cooperativa 300 panettoni e pandori al Villaggio del Fanciullo

Sono stati consegnati giovedì presso lo stabilimento produttivo Cofar Pineta di San Michele i 300 panettoni e pandori che Deco Industrie ha donato per sostenere la Fondazione Villaggio del Fanciullo. I panettoni e i pandori saranno venduti per la campagna "Anche per noi è famiglia" nelle sedi del Villaggio del Fanciullo e presso il Conad Galilei di via Newton a Ravenna. L'intero incasso verrà devoluto alla Fondazione.

"Con l'acquisto di questi panettoni e pandori, che siamo grati a Deco industrie di averci donato, chiunque potrà dare il proprio contributo ai progetti di reinserimento sociale e lavorativo degli ospiti delle nostre comunità terapeutiche ed educative", spiega Giuseppe Paolo Belletti, presidente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo.