Gravemente danneggiato dall'alluvione: partono i lavori al Ponte della Castellina

Sui social era iniziata a circolare la voce di un crollo, ma il "buco" sul ponte della Castellina rappresenta in realtà l'inizio dei lavori di rifacimento dell'infrastruttura. Si tratta infatti del ponte della strada provinciale 302, che collega le città di Faenza e Russi, e passa sopra il corso del fiume Lamone, non lontano da Pieve Cesato. Il ponte, gravemente danneggiato dalla piena del 3 maggio, era già chiuso al traffico e da mercoledì sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza. Non si conoscono ancora i tempi per la riapertura dell'infrastruttura.