Dodici mesi ispirati a Dante: i carabinieri inaugurano la mostra "Il dolce stil novo"

E' stata inaugurata alle 12 di venerdì la mostra itinerante “Il dolce Stil Novo”, organizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri all'interno degli Antichi chiostri francescani in via Dante Alighieri a Ravenna. L'esposizione fa parte di un progetto “itinerante” che farà tappa in varie città d’Italia in occasione del 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, al quale è ispirato il calendario storico dell’Arma 2021.

All'inaugurazione era presente il generale Davide Angrisani, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, il colonnello Marco De Donno, Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, il vicesindaco Eugenio Fusignani, il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, Ernesto Giuseppe Alfieri presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e altre autorità. Le opere rimarranno esposte a Ravenna fino al 21 novembre.