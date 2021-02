Il 'concerto virtuale' degli studenti del conservatorio sulle note di Mulan - VIDEO

Secondo video della neonata 'Dreamers' Orchestra', che riunisce diversi musicisti ravennati studenti del Conservatorio per realizzare "concerti collettivi" a distanza anche in un momento in cui è più difficile vedersi per suonare insieme. Dopo il brano tratto dal cartone Hercules 'Ti Vada O No', tocca a un altro classico Disney: Mulan, con la canzone 'Farò Di Te Un Uomo', che vede la partecipazione anche di Silvio Scarpolini, già tenore al Teatro della Scala. Dreamers’ Orchestra è un progetto ideato da Matteo Tiozzo e Mattia Mingarini, il cui intento è quello di rendere omaggio ai classici della storiografia musicale Disney?.