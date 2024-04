Effetti benefici e dannosi del sole sulla pelle: se ne parla a Ravenna con un convegno

Si svolgerà sabato 20 aprile, presso la sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, la prima edizione del convegno intitolato “Alla luce del sole – effetti benefici e dannosi del sole sulla pelle”, organizzato dalla direttrice dell’Unità operativa complessa di Dermatologia di Ravenna, Michela Tabanelli. “Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, spiega Tabanelli, è importante sapere che l’esposizione solare sulla nostra pelle e, più in generale per l’organismo, produce sia effetti positivi che negativi. Tra gli effetti positivi sicuramente abbiamo la produzione di vitamina D a livello cutaneo, l’azione anti-infiammatoria utile a curare patologie dermatologiche (come la psoriasi e la dermatite atopica), l’abbassamento della pressione arteriosa ed infine l’azione antidepressiva, con miglioramento del tono dell’umore. Ma le radiazioni solari sono anche responsabili di effetti dannosi".

"Tra i danni più acuti rientrano l’eritema solare, l’ustione solare, l’incremento della temperatura corporea fino al colpo di calore, lo scatenamento o il peggioramento di alcune patologie dermatologiche - continua la primaria - vi sono poi effetti dannosi cronici, tra cui spiccano il fotoinvecchiamento della pelle e la fotocarcinogenesi, ossia lo sviluppo di tumori cutanei. Le dermatosi fotoindotte e quelle fotoaggravate raggruppano un elevato numero di patologie tra cui si annoverano l’eritema polimorfo solare, l’orticaria solare, il lupus eritematoso, la dermatomiosite, le porfirie, la rosacea e molte altre ancora”. I danni da esposizioni solari acute e intense si registrano sin da bambini, per questo è importante acquisire consapevolezza degli effetti benefici e dei rischi delle radiazioni ultraviolette sulla nostra pelle e imparare le norme per una corretta fotoesposizione e una corretta fotoprotezione, per godere dei benefici del sole riducendo al minimo i rischi. L’evento ha il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Ravenna, del Comune di Ravenna, dell’associazione Extreme SportMed, dell’associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, e dell’associazione Cuore e Territorio.