Elezioni politiche, le affluenze alle 12: aumenta la partecipazione in provincia, diminuisce a Ravenna

Sono aperte dalle 7 di domenica mattina le urne per le elezioni poliitiche 2022, che dovranno formare il nuovo Parlamento e il governo dell'Italia per i prossimi 5 anni. Molti elettori si sono recati alle urne nella mattinata, anche complice il cattivo tempo che riguarda tutta la Romagna. Alle ore 12, scadenza per la prima rilevazione dell'affluenza alle urne, si registra una partecipazione del 23,25% nel territorio della provincia di Ravenna. Nelle precedenti elezioni del 2018 il dato era al 22,39%, per cui si registra un aumento di poco meno di un punto percentuale. Nel comune di Ravenna tuttavia si registra una controtendenza: hanno votato il 20,76% degli aventi diritto, contro il precedente dato del 21,95%.