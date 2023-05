Elezioni comunali 2023, Bagnara di Romagna al voto: affluenza definitiva al 65%

Seggi chiusi a Bagnara di Romagna dove domenica e lunedì si è votato per l'elezione del nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunali. Alle 15 di lunedì, alla chiusura dei seggi, l'affluenza definitiva si attestava al 65,17%, un dato migliore rispetto al precedente del 10 giugno 2018 quando aveva votato il 63,45. Tuttavia nel 2018 si era votato in una sola giornata.

I candidati tra cui gli elettori di Bagnara di Romagna potevano scegliere erano due: Magda Tampieri della lista civica 'Uniamo Bagnara' e Mattia Galli della lista civica 'Vivi Bagnara'. Gli altri comuni romagnoli al voto in questa tornata elettorale erano Sarsina e Galeata in provincia di Forlì-Cesena, e Gemmano in provincia di Rimini.