Elezioni comunali, raggiunto il numero minimo di firme per Potere al Popolo

L'obiettivo delle firme necessarie per presentare la lista di Potere al Popolo, insieme alla candidatura a sindaco di Gianfranco Santini, alle elezioni comunali di ottobre è stato raggiunto. "Abbiamo raggiunto ad oggi oltre 150 firme sulle 117 minime necessarie per dare corso alla scelta che abbiamo fatto - spiegano da PaP - Non ci fermeremo, ma continueremo a raccogliere anche nei prossimi giorni, insieme alla prosecuzione di tutti gli adempimenti burocratici. Ma è doveroso da parte nostra il ringraziamento di cuore a tutti per l’aiuto, l'attenzione e gli attestati di stima che ci avete rivolto ai nostri banchetti e negli incontri fatti. Ne siamo onorati e faremo di tutto, con i fatti, per non deludervi. E ora via campagna elettorale: con le nostre idee, i nostri valori. La coerenza è la nostra forza".