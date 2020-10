Esce per andare a cercare tartufi e non torna a casa, giornata di ricerche vane

Sono senza esito, dopo oltre 24 ore, le ricerche di un uomo di 57 anni, disperso sulle colline della zona di Fognano, nel comune di Brisighella, da domenica sera. Domenica l'uomo era infatti uscito di casa per andare a cercare tartufi, ma non ha fatto poi più ritorno all'abitazione. A quel punto si è messa in moto la macchina delle ricerche, con l'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco e squadre da terra dei pompieri della provincia di Ravenna e di Forlì, con squadre specializzate di cinofili e sommozzatori. Presenti nelle ricerche anche i carabinieri. Dopo una notte all'esterno, si prospetta per il 57enne una seconda notte all'addiaccio.

