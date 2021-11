Faenza, i carabinieri celebrano nella Chiesa dei Cappuccini la "Virgo Fidelis"

Lunedì nella Chiesa dei Cappuccini a Faenza una rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia manfreda si è riunita per celebrare la Patrona dell’Arma dei Carabinieri, la Virgo Fidelis. La celebrazione della Virgo Fidelis risale all'11 novembre 1949, quando Sua Santità Pio XII proclamava ufficialmente Maria "Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri", fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della sua presentazione al Tempio.

Si celebra, inoltre, anche la "Giornata dell'Orfano", istituita nel 1996, che rappresenta per l'Istituzione e per l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri l'occasione per fornire alle famiglie dei colleghi caduti nell'adempimento del dovere un forte sostegno morale, volto ad attenuare il dolore di un vuoto che resterà per sempre incolmabile.