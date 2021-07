Faenza, lavori di manutenzione in Viale delle Ceramiche: le modifiche alla viabilità

Dal 5 al 7 luglio viale delle Ceramiche (contro-strada) a Faenza sarà interessato dalle seguenti modifiche alla viabilità: il divieto di sosta per tutto il giorno lato centro (parcheggi blu) con chiusura al traffico veicolare esclusi autorizzati e mezzi di soccorso per intervento di manutenzione alla pavimentazione in porfido in corrispondenza dell'ingresso dei Vigili del Fuoco.

Si precisa che l'accesso per la sosta delle corriere da Via Sant'Ippolito rimarrà aperto e pertanto le corriere potranno accedere e sostare. Le modifiche alla viabilità sono indicate in prossimità della zona dei lavori mediante segnaletica temporanea di cantiere. La ditta esecutrice dei lavori per conto del Comune di Faenza è Global 6.0, gestore dell'appalto per la manutenzione delle strade.