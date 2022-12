Faenza, modifiche alla viabilità in occasione della Fiera dell'Immacolata Concezione

Giovedì 8 dicembre, per permettere lo svolgimento della Fiera dell’Immacolata Concezione, con una specifica Ordinanza, sono state apportate modifiche alla viabilità in centro storico. Istituito il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, anche quelli dei residenti, dalle 5 alle 22, su entrambi delle seguenti strade:

Corso Mazzini, da piazza della Libertà a corso Baccarini

Piazza della Libertà; piazza del Popolo; piazza Martiri della Libertà (piazza delle Erbe) e piazza della Legna

Via Manara e via Tomba, nel tratto tra il civico 6 e corso Garibaldi

Via Bertucci eccetto per gli automezzi dei partecipanti alla Fiera preventivamente autorizzati

Via XX Settembre nel tratto da via Fanino Fanini a corso Garibaldi

Corso Garibaldi, nel tratto da piazza della Libertà a viale IV Novembre

Piazza san Francesco

Via della Croce, nei box auto opposti ai civici 1 e 3

Via Pistocchi, nel tratto da corso Mazzini a via Severoli



I veicoli in sosta vietata verranno rimossi e depositati in un luogo custodito e idoneo e potranno essere ritirati previo pagamento delle spese di rimozione e custodia