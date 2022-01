Finanziati con 5 milioni di euro tutti i progetti presentati dal Comune di Lugo al Ministero dell'Interno

Il Comune di Lugo è uno dei comuni italiani beneficiari dei finanziamenti del Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana. Il decreto ministeriale è stato firmato il 30 dicembre e i finanziamenti rientrano tra quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di Next Generation Eu. I progetti presentati dal Comune per 5 milioni di euro sono stati totalmente finanziati e riguardano cinque interventi: la realizzazione del nuovo Auditorium nel comparto ex Enal via Emaldi/Corso Garibaldi per 2.250.000 euro; il recupero di Palazzo Rossi per 1.250.000 euro; la realizzazione della ciclabile Villa San Martino – Lugo per 600 mila euro; la ristrutturazione del ponte della Pungella per 600 mila euro; il completamento del recupero del complesso del Carmine (ala Corso Garibaldi) per 300 mila euro

“Attendevamo questa notizia che per noi rappresenta un ottimo modo di iniziare l'anno – sottolineano il sindaco Davide Ranalli e l'assessore ai Lavori Pubblici Veronica Valmori - . Sono progetti decisivo che disegneranno la città dei prossimi anni. Siamo già al lavoro come dimostra la recente approvazione del progetto preliminare dell'Auditorium. La certezza dei finanziamenti ci permette ora di guardare avanti con fiducia”.